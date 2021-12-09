Dennis Man için açıklama

Geçtiğimiz günlerde İtalya kaynaklı haberlerde Parma'da forma giyen Dennis Man'ın Galatasaray'a gelmek istediği iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerlik şirketinden açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde İtalya kaynaklı haberlerde Parma'da forma giyen Dennis Man'ın Galatasaray'a gelmek istediği iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerlik şirketinden açıklama geldi. Parma Live'e konuşan Becali Sports sözcüsü; "Dennis, Parma'da olmaktan mutlu. Yeni hocasıyla da kendisini çok rahat hissediyor. Parma ile Serie A'ya gitmek istiyor" sözlerini sarf etti.