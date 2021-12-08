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Van Aanholt dökülüyor

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen van Aanholt, Premier Lig'deki kötü gidişatını sarıkırmızılı takıma taşıdı. C. Palace'tan alınan sağ bek, Altay karşısında da kendisinden beklenen performansı gösteremedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Van Aanholt dökülüyor

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen van Aanholt, Premier Lig'deki kötü gidişatını sarıkırmızılı takıma taşıdı. C. Palace'tan alınan sağ bek, Altay karşısında da kendisinden beklenen performansı gösteremedi. İlk 11'deki yeri neredeyse garanti olan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, buna karşılık öne çıkan 3 istatistikte ligin en kötüleri arasında başı çekiyor. Ayrıca başarısız korner kullanmada da üçüncü...

PATRICK VAN AANHOLT'UN 'EN'LERİ:

En fazla başarısız orta yapan 51
En fazla başarısız kısa pas atan 79
En fazla başarısız korner kullanan 2. oyuncu 23
En fazla ofsaytta kalan 4

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