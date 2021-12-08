Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Lazio maçı için İtalya'ya gidecek!

SON DAKİKA - Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Lazio maçı için İtalya'ya gidecek!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi yaşandı. Bağırsak sistemiyle ilgili yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından taburcu edilen deneyimli çalıştırıcının, yapılacak kontrollerin ardından Lazio maçı için İtalya'ya gideceği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 10:57 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 11:14
SON DAKİKA - Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Lazio maçı için İtalya'ya gidecek!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Lazio maçı öncesinde sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Terim'in mide bağırsak sistemi ile ilgili bir rahatsızlığı olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamanın ardından deneyimli çalıştırıcı taburcu edildi.

Son durumu doktorlar tarafından yakından takip edilen Fatih Terim'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

LAZIO MAÇI İÇİN İTALYA'YA GİDECEK
A Spor'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kontrolden geçtikten sonra Lazio maçı için İtalya'ya gidecek.

DİĞER
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde olaylı maç! Porto - Atletico Madrid maçında 8 dakikada 3 kırmızı, 90'dan sonra 3 gol...
Almanlar Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını böyle gördü: Dortmund Beşiktaş'ı dağıttı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor