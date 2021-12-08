Lazio Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den hakem sözleri! "Dünyanın hiçbir yerinde..." (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 6. ve son maçında temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısı düzenledi.

İşte hakemlerle ilgili konuşan Fatih Terim tüm açıklamaları:

Dünyanın hiçbir yerinde, oyunun en büyük aktörlerinden biri olan teknik direktörlere bu kadar kolay ve uzun ceza verilmez.

Bu kadar ağır men cezaları çıkmıyor. Uluslararası bir platformda olduğumuzda daha değişik oluyor. İngiltere'deki büyük maçlarda hocalar arasında olan resmen kavgalar var, araya girenler var… Kimsenin ceza aldığını görmüyoruz. Kimse ceza vermek için yaklaşmıyor.

Onlar bizde olsalardı, ikisi de 5-6 maçtan aşağı almazlardı. Derbi oynuyorsunuz, diyelim ki rakip sahadasınız, 50 bin kişinin içinde çıkıp seyredeceksiniz. Yoksa 4 maç ceza yersiniz. Saçma sapan bir madde. Ben orada böyle cezalar görmüyorum.

Şöyle bir yanlış anlaşıma çıkmamalı, biz kimsenin tolerans görmesini istemiyoruz. Bir olayın sonucuna bakarken, o olayın oralara neden geldiğini de iyi bilmek lazım. Ben, en son alkıştan atıldım. Önce çizgiye bastım, sonra alkıştan atıldım.

Ben, hayatım boyunca yaşadığım hiçbir şeyi kimseden gizli yaşamadım. Son 50 senedir, milyonların gözü önünde yaşıyorum. Hiç gizli saklı bir şeyim yok. Bir şey yaptıktan sonra da yaptım diyorum. Bunu görmeyin demiyorum.