Lazio Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacakları zorlu maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

İstanbul'daki ilk maçtan önce, 'Sadece bir izleyici olsam, kesinlikle bu maçı seçerdim' demiştim. Burada, Lazio'ya duyduğum saygı kadar takımıma duyduğum güvenin de ifadesiydi bu. Onun da etkisi olmuştu.

Galatasaray, oynadığı futbol ve vadettiği gelecekle birlikte Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya'yla oynadığımız maç UEFA Avrupa Ligi'nde o gecenin maçıydı benim için.

PLAY-OFF MAÇI GİBİ OLACAK

Tarafsız bir izleyicinin, Lazio-Galatasaray maçının da o gün söylediğim konuyla örtüştüğünü görüyorum. Lazio ve Galatasaray'ın şu ana kadar başardıkları şeylerden sonra, yarın aşağı yukarı bizim adımıza bir play-off maçı gibi olacak.

SIKINTI OLMADAN DA GELEBİLİRDİK

Buraya herhangi bir sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotiv maçında maalesef çok fazla gol kaçırdık, çok da kötü bir gol yedik. Lazio, çok ciddi gol pozisyonlarına giren, bitiricilik seviyesi yüksek olan bir takım ve böyle bir rakibe karşı oynayacağız.

GECENİN MAÇI OLACAK

Gecenin maçı olacağına inanıyorum. Sanki play-off maçı oynayacağız. Şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz aynı zamanda. Sanki bir Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, öyle de devam ediyoruz.

OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Galatasaray, Roma'dan puanla dönmesi halinde grubu lider tamamlayacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Lazio'ya büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün meslektaşım Sarri'nin oynatmak istediği futbol anlayışının oturduğunu da görüyorum. Dikkat etmemiz gerekecek.

BURASI BENİM 2. VATANIM

İtalya'da olmaktan çok mutluyum. Burası benim 2. vatanım. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Her hafta sonu Serie A'dan bir maç izliyorum. İtalya Ligi müthiş bir lig oldu. Şampiyon karakteri çok fazla takım var bu da ligin daha rekabetçi olmasını sağlıyor. Buraya hiç yabancı değilim. Bu kadar yıl geçmesine rağmen İtalya'ya ayak bastığım andan itibaren bana gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı gurur duyuyorum.

İNŞALLAH OYUNCULARIM YARIN BİR HEDİYE VERİRLER

İnşallah oyuncularım yarın bir hediye verirler. Onlar da üzüldüler tabii. Çok uzun yıllardır teknik adamlığımda 1 gün antrenman kaçırmış değilim. Gittim, çıkamadım ilk gün. Oyuncularım, benimle beraber Galatasaray camiasına bir hediye verecekler. Umarım yarın bana ilk tedaviyi oyuncularım yapmış olur.

Marsilya maçından önce de hakemlerle ilgili konuşmam yönünde beklentiler vardı. O gün, saha dışındaki konuların tur mücadelemizin önüne geçmesini istemediğim için detaylı yorumlarda bulunmamıştım.

Önümüzde çok ciddi bir birincilik hedefi var. Buradan lider çıkmanın kulübümüz için, ülke futbolu için, prestij açısından, ek olarak ekonomik açıdan çok daha önemli sonuçları olacağına inanıyorum. Bu, bir meydan okumanın olumlu geri dönüşü.

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Beraberlik bize yetiyor ama o felsefeyle çıkmayacağız. Kazanmak için oynayacağız. Her yerde kazanmak isterim. Beraberliğin bizi lider yaptığı ortamda, beraberliği kafasına koyan bir takım olamayız. Öyle olursa kaybederiz.