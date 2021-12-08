Galatasaray ve Beşiktaş'a Mohamed Elneny transferinde kötü haber!

Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 16 puan arkasında kalırken son şampiyon Beşiktaş ise 18 puan geride kaldı. İki takım da kötü gidişe dur demek için gözünü ara transfer dönemine çevirirken hedefteki isim Mohamed Elneny'ydi...

TRANSFERDE DEV RAKİP!

İki sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözdesi haline gelen Mohamed Elneny için siyah beyazlılar yeniden devredeydi. Arsenal'de düşünülmeyen yıldız futbolcu için Galatasaray da girişimlerini sürdürüyordu.

İngiliz basınının haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi. Bu sezon Premier Lig'de kalma mücadelesi veren ve Arap milyarderlerin satın aldığı Newcastle United, Elneny'yi listesine aldı. İşte o haber;

"NEWCASTLE TRANSFERİ BİTİREBİLİR"

"Küme düşme tehdidinden kurtulmak isteyen Newcastle, ara transfer dönemi planlamasını yaptı. Ancak bu nedenle potansiyel hedefler The Toon'a sezon ortasında katılmak için temkinli davranıyor.

Newcastle United menajeri Eddie Howe, orta saha çekirdeğini Mohamed Elneny ile oluşturmak istiyor. Newcastle, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mısırlı orta sahanın transferini ocak ayında tamamlamak için Arsenal'le görüşecek.

Sezonu kenarda geçiren Elneny'nin en azından sözleşmesi sona erdiğinde Kuzey Londra'dan ayrılması bekleniyor. Mikel Arteta, 29 yaşındaki oyuncuya toplam 311 dakika olmak üzere 7 maçta forma verdi. Elneny, Old Trafford'da asist yapmasına rağmen Everton'a karşı yedek başladı.

Arsenal gelecek ay Elneny'nin ayrılmasına izin verirse Newcastle United transferi bitirebilir. Babası, İtalya ve İngiltere'den de teklifler aldıklarını ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istekli olduğunu söylemişti.

Elneny, 2016'da Basel'den Arsenal'e 7,5 milyon sterlin karşılığında transfer oldu, ancak hiçbir zaman kuzey Londra'da ilk tercih edilen bir isim olmadı."