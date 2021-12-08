GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Benfica'nın Gedson Fernandes önerisine Cimbom'dan flaş yanıt!

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi olan Gedson Fernandes konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başı tüm ısrarlara rağmen genç yıldızı bırakmayan Benfica 'u dönüşü' yapmış durumda. İddialara göre Gedson'u satma kararı alan Portekiz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek, "İsterseniz görüşelim" diye haber yolladı.

3-4 MİLYON EURO'YA BİTİRMEK İSTİYOR

tAncak transferin maliyetini düşürmek için tok alıcıyı oynayan Başkan Burak Elmas'ın, "Şu an teklif düşüncemiz yok" yanıtını verdiği öğrenildi. Elmas, Morutan transferinde de aynı taktiği uygulamış ve Rumen yıldızı beklenenin çok daha altında bitirmişti. Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'i 3-4 milyon Euro bandında bir rakama kadroya katmanın planlarını yapıyor.