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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Diego Costa sesleri! (GS spor haberi)

Atletico MG, Brezilya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı… Hulk harikalar yaratırken bir dönem Galatasaray ile sıkça anılan Diego Costa onun gölgesinde kaldı. Şampiyonluk kutlamaları sonrasında 33 yaşındaki golcü takımdan ayrılacağını söyledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Diego Costa sesleri! (GS spor haberi)

Atletico MG, Brezilya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı… Hulk harikalar yaratırken bir dönem Galatasaray ile sıkça anılan Diego Costa onun gölgesinde kaldı. Şampiyonluk kutlamaları sonrasında 33 yaşındaki golcü takımdan ayrılacağını söyledi. Brezilya kaynaklı bazı isimler aralarında Türk takımlarının da bulunduğu ekiplerle Costa ismini bir araya getirdi.

Galatasaray da bu takımlar arasında yer aldı. Sarıkırmızılı ekibin bonservis ödemeyeceği için Costa'yı alabileceği belirtilirken şimdi gözler Fatih Terim'e çevrildi. Gençlere yatırım kararı alan tecrübeli hocanın Costa'ya sıcak bakmayabileceği belirtiliyor. Diego Costa, Atletico MG'de 15 maçta 4 gol attı. Sadece 1 maçta 90 dakika forma giydi.

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