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SPOR HABERİ - Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Spor haberi... Galatasaray'dan, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi" denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 19:09 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 19:32
SPOR HABERİ - Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Galatasaray'dan teknik direktör Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz."

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