SPOR HABERİ- Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Rezan Epözdemir'den açıklamalar! "Tarihi bir gün"

Bugünün çok tarihi, anlamlı ve bir o kadar da önemli bir gün olduğunu söyleyen Epözdemir, "Kadına karşı şiddetle mücadele. Bu durum siyaset üstü bir alan. Erkek egemen toplum, feodal anlayış, kadını ötekileştiren ifadenin bertaraf edilmesini istiyoruz. Kadınların şiddete maruz kalmadığı, katledilmediği, hak arama özgürlüğünü kullandığı bir ülke hayal ediyoruz. Bugün izleyenler tarihi bir maça tanıklık edecek. Kadın futbol takımımızı seçimden sonra kısa sürede kurduk. Başarı odaklı olmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projesi de var burada. Futbolun daha güçlü şekilde ilerlemesi konusunda kadınların önemli bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Başkanımız Burak Elmas ve Ali Koç Bey bu maç için görüşmüştü. Kadına karşı şiddetle ilgili iradeyi ortaya koymak için bunu yapıyoruz. TFF'ye seyircilerin yarı yarıya olması için başvurmuştuk ancak hukuki engeller olduğu için bu talebimize olumlu yanıt veremediler. Biz de bu maçın ikincisini şubat ayında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapacağız. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Bu iradeyi bugün haykırmış olacağız. Oyuncuların da Galatasaray değerlerine uygun şekilde mücadele edeceklerinden kuşkum yok. Bugün futbolun bütün aktörleri ve bileşenleriyle kadına karşı şiddetle mücadele için tarihi bir adım atacağız" dedi.