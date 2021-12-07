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Galatasaraylı Berkan Kutlu için İtalya'dan transfer hamlesi! Atalanta...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların genç yıldızı Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Futbol Plus'ta Ömer Aykut Özaşkın'a konuya ilişkin konuşan Salim Manav, İtalya Serie A temsilcisi Atalanta'nın, Berkan Kutlu'ya ilgi duyduğu ve transfer girişimin bulunabileceği kaydedildi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 13:03
Galatasaraylı Berkan Kutlu için İtalya'dan transfer hamlesi! Atalanta...

Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki genç yetenek Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara 4 milyon euroya transfer olan yıldız isim, İtalya'nın yolunu tutabilir.

Galatasaraylı Berkan Kutlu için İtalya'dan transfer hamlesi! Atalanta...

Futbol Plus Youtube kanalında Ömer Aykut Özaşkın'a konuya ilişkin konuşan Salim Manav'ın aktardığı bilgiler şu şekilde oldu;

Galatasaraylı Berkan Kutlu için İtalya'dan transfer hamlesi! Atalanta...

"Galatasaray'ın sezon öncesinde Alanyaspor'dan transfer ettiği bir isim Berkan Kutlu. Alanyaspor'da gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer olmuştu. Berkan, Alanyaspor'a Sion'dan gelmişti.

Galatasaraylı Berkan Kutlu için İtalya'dan transfer hamlesi! Atalanta...

Bedelsiz olarak gelmişti ve burada, Alanyaspor'u kutlama gerekir. Sonrasında Galatasaray süreci başladı. Özellikle Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olması, Berkan'a olan ilgi arttı.

Galatasaraylı Berkan Kutlu için İtalya'dan transfer hamlesi! Atalanta...

ATALANTA İSTİYOR
İtalya Serie A temsilcilerinden Atalanta'nın oyuncuya ciddi bir ilgisi var. Berkan'ın menajeriyle bir görüşme yaptılar. Şu anda transferde son durum bu.

Galatasaraylı Berkan Kutlu için İtalya'dan transfer hamlesi! Atalanta...

Kulübe gelen resmi bir teklif yok ama Atalanta'nın net bir şekilde Berkan Kutlu ile ilgileniyor. Burada asıl önemli olan şu, Galatasaray Berkan Kutlu'yu 4 milyon euroya kadrosuna katmıştı ancak Atalanta'dan 10 milyon euro talep edecekler.

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