Galatasaraylı Berkan Kutlu için İtalya'dan transfer hamlesi! Atalanta...

Bedelsiz olarak gelmişti ve burada, Alanyaspor'u kutlama gerekir. Sonrasında Galatasaray süreci başladı. Özellikle Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olması, Berkan'a olan ilgi arttı.

ATALANTA İSTİYOR

İtalya Serie A temsilcilerinden Atalanta'nın oyuncuya ciddi bir ilgisi var. Berkan'ın menajeriyle bir görüşme yaptılar. Şu anda transferde son durum bu.