Galatasaraylı Berkan Kutlu için İtalya'dan transfer hamlesi! Atalanta...

Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki genç yetenek Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara 4 milyon euroya transfer olan yıldız isim, İtalya'nın yolunu tutabilir.
Futbol Plus Youtube kanalında Ömer Aykut Özaşkın'a konuya ilişkin konuşan Salim Manav'ın aktardığı bilgiler şu şekilde oldu;
"Galatasaray'ın sezon öncesinde Alanyaspor'dan transfer ettiği bir isim Berkan Kutlu. Alanyaspor'da gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer olmuştu. Berkan, Alanyaspor'a Sion'dan gelmişti.