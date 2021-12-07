Galatasaray'a Barcelona'dan golcü müjdesi! Transfer...

Ocak ayında golcü takviyesi yapmak için harekete geçen Galatasaray, Cedric Bakambu'yu gündemine almıştı. Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan ayrıldığını açıklayan 30 yaşındaki futbolcu için Barcelona'nın devrede olduğu iddiası gündem yaratmıştı.