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Galatasaray'a Barcelona'dan golcü müjdesi! Transfer...

Son dakika spor haberi: Bu sezon hücum hattındaki oyunculardan beklenen verimi alamayan Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilmiş durumda. Ocak ayındaki ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar gündemine Cedric Bakambu'yu almıştı. Beijing Guoan'dan ayrıldığını açıklayan 30 yaşındaki futbolcuya Barcelona'nın ilgisi olduğu iddia edilmişti. Transferde rotayı değiştiren İspanyol devi, Edinson Cavani'yi liste başına yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 16:50 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 16:56
Galatasaray'a Barcelona'dan golcü müjdesi! Transfer...

Ocak ayında golcü takviyesi yapmak için harekete geçen Galatasaray, Cedric Bakambu'yu gündemine almıştı. Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan ayrıldığını açıklayan 30 yaşındaki futbolcu için Barcelona'nın devrede olduğu iddiası gündem yaratmıştı.

Galatasaray'a Barcelona'dan golcü müjdesi! Transfer...

BARÇA'DA İBRE CAVANI'YE DÖNDÜ!
Sarı-kırmızılıların gündemindeki Bakambu'yu listesine alan Barcelona transferde rota değiştirdi. Fichajes'in haberine göre; İspanyol devi, Uruguaylı yıldız Edinson Cavani'yi santrfor adayları arasında en üst sıraya aldı.

Galatasaray'a Barcelona'dan golcü müjdesi! Transfer...

CAVANI TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
34 yaşındaki yıldızın İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premier Ligi'nin ardından Barcelona gibi bir takımla kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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