Galatasaray'a Barcelona'dan golcü müjdesi! Transfer...

Ocak ayında golcü takviyesi yapmak için harekete geçen Galatasaray, Cedric Bakambu'yu gündemine almıştı. Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan ayrıldığını açıklayan 30 yaşındaki futbolcu için Barcelona'nın devrede olduğu iddiası gündem yaratmıştı.
Ocak ayında golcü takviyesi yapmak için harekete geçen Galatasaray, Cedric Bakambu'yu gündemine almıştı. Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan ayrıldığını açıklayan 30 yaşındaki futbolcu için Barcelona'nın devrede olduğu iddiası gündem yaratmıştı.
BARÇA'DA İBRE CAVANI'YE DÖNDÜ!
Sarı-kırmızılıların gündemindeki Bakambu'yu listesine alan Barcelona transferde rota değiştirdi. Fichajes'in haberine göre; İspanyol devi, Uruguaylı yıldız Edinson Cavani'yi santrfor adayları arasında en üst sıraya aldı.
CAVANI TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
34 yaşındaki yıldızın İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premier Ligi'nin ardından Barcelona gibi bir takımla kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.
CAVANI BARÇA'YA BAKAMBU CİMBOM'A!
Barcelona'da ibrenin Edinson Cavani'ye dönmesinin ardından Galatasaray, Cedric Bakambu transferinde dev bir rakipten sıyrılmış olacak.