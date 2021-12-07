GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim kararını verdi! Lazio'ya Marsilya taktiği

Ligde lider Trabzonspor 'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, Avrupa Ligi 'ne konsantre oldu. Lazio ile İtalya'da liderlik maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı takımın yol haritası 4-2'lik Marsilya zaferi olacak.

O gün Aslantepe'de beraberliğin yetmediği Fransız ekibine savunmasını öne çıkarmasının cezasını Cicaldau, Feghouli ve Babel kesmişti. İzolasyondaki Cicaldau dışında aynı hücum hattı Roma'da sahada olacak ve galibiyetten başka şansı olmayan Lazio'nun hatasını kovalayacak. Serie A'da son 4 maçında 11 gol yiyen İtalyan ekibinin savunma zaafları, Florya'da video-analizlerle oyunculara tek tek gösteriliyor.