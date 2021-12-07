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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim kararını verdi! Lazio'ya Marsilya taktiği

UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini hedefleyen Galatasaray, perşembe akşamı takipçisi Lazio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi oyun planını belirleyen teknik direktör Fatih Terim, İtalyan ekibini Marsilya maçının taktiği ile vurmayı planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim kararını verdi! Lazio'ya Marsilya taktiği

Ligde lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, Avrupa Ligi'ne konsantre oldu. Lazio ile İtalya'da liderlik maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı takımın yol haritası 4-2'lik Marsilya zaferi olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim kararını verdi! Lazio'ya Marsilya taktiği

O gün Aslantepe'de beraberliğin yetmediği Fransız ekibine savunmasını öne çıkarmasının cezasını Cicaldau, Feghouli ve Babel kesmişti. İzolasyondaki Cicaldau dışında aynı hücum hattı Roma'da sahada olacak ve galibiyetten başka şansı olmayan Lazio'nun hatasını kovalayacak. Serie A'da son 4 maçında 11 gol yiyen İtalyan ekibinin savunma zaafları, Florya'da video-analizlerle oyunculara tek tek gösteriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim kararını verdi! Lazio'ya Marsilya taktiği

TAYLAN İLE BERKAN YÜKÜ OMUZLAYACAK

Sabah'ın haberine göre; Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmek isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Cicaldau-Morutan değişikliği dışında Marsilya 11'ini bozmayacak. Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim kararını verdi! Lazio'ya Marsilya taktiği

Tek ön libero Taylan Antalyalı'yı Berkan tamamlayacak. Feghouli ve Morutan oyun içinde sık sık yer değiştirecek. İleri uçtaki Diagne'nin açtığı alanları Kerem dolduracak. Terim, Lazio maçının gidişatına göre kulübeden Mohamed, Halil, Babel ve Barış Alper hamlelerinde bulunacak.

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