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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük kriz! Burak Elmas ve Fatih Terim...

Süper Lig'de ilk 15 hafta sonunda zirvenin 16 puan gerisine düşen Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında kriz yaşandığı öğrenildi. Başkan Elmas'ın, Altay maçının ardından, "Biz ne oynadık ki itiraz edelim!" sözlerine sinirlenen Terim'in bu durumdan çok rahatsız olduğu ve yakın çevresine dert yandığı ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük kriz! Burak Elmas ve Fatih Terim...

Galatasaray'da büyük kavga kapıda… Takvim'in derlediği habere göre sarı-kırmızılılar son olarak Altay ile evinde berabere kalarak lider Trabzonspor'un tam 16 puan gerisinde kaldı. Oynanan futbol ve alınan sonuçlardan rahatsız olan Burak Elmas ise Fatih Terim arasında gerilimin an meselesi olduğu öğrenildi. Elmas'ın yakın çevresine takımın aldığı sonuçlarla ilgili eleştirilerde bulunduğu ve eleştirilerin Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in kulağına gittiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük kriz! Burak Elmas ve Fatih Terim...

DAHA ÖNCE DE SIKINTI YAŞANDI

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da sonuçların kötü gitmeye devam etmesi durumunda yönetim ile sert tartışmalar yaşanabilir. Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önceki sezonlarda başkanlarla tartışmalar yaşamıştı…

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük kriz! Burak Elmas ve Fatih Terim...

CEVABI FATİH TERİM'E MESAJ!

Geçtiğimiz hafta gazetecilerle bir araya gelen Burak Elmas'a 'Yeni Malatya maçındaki penaltı pozisyonuna neden itiraz etmediniz?' sorusu soruldu. Başkan ise, "Biz ne oynadık ki itiraz edelim!' yanıtını vermişti. Bu cevap, Terim'e mesaj olarak yorumlandı.

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