GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük kriz! Burak Elmas ve Fatih Terim...

Galatasaray'da büyük kavga kapıda… Takvim'in derlediği habere göre sarı-kırmızılılar son olarak Altay ile evinde berabere kalarak lider Trabzonspor'un tam 16 puan gerisinde kaldı. Oynanan futbol ve alınan sonuçlardan rahatsız olan Burak Elmas ise Fatih Terim arasında gerilimin an meselesi olduğu öğrenildi. Elmas'ın yakın çevresine takımın aldığı sonuçlarla ilgili eleştirilerde bulunduğu ve eleştirilerin Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in kulağına gittiği belirtildi.





DAHA ÖNCE DE SIKINTI YAŞANDI



Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da sonuçların kötü gitmeye devam etmesi durumunda yönetim ile sert tartışmalar yaşanabilir. Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önceki sezonlarda başkanlarla tartışmalar yaşamıştı…



