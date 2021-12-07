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GALATASARAY HABERİ: G.Saray'da Fellaini sesleri! Menajerler önerdi (GS spor haberi)

Çin futbolu darmadağın… Yabancı oyuncular ülkeden hızla ayrılmaya devam ediyor. Menajerler, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a oyuncu öneriyor. Galatasaray'ın hesabına da Fellaini düştü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERİ: G.Saray'da Fellaini sesleri! Menajerler önerdi (GS spor haberi)
Çin futbolu darmadağın… Yabancı oyuncular ülkeden hızla ayrılmaya devam ediyor. Menajerler, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a oyuncu öneriyor. Galatasaray'ın hesabına da Fellaini düştü. Belçikalı oyuncu menajeri tarafından orta saha oyuncusu arayan sarı-kırmızılıları önerildi. Fatih Terim son dönemde tercihlerini gençlerden yana kullanıyor. Ancak takımın 'saha içinde bir lidere ihtiyacı olduğu' yönündeki eleştiriler de her geçen gün artıyor. Bu nedenle 34 yaşındaki Belçikalı orta sahanın, Terim'in radarına girebileceği ifade ediliyor.
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