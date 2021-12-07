GALATASARAY HABERİ: Aaron Boupendza bombası! Teklif yapıldı (GS spor haberi)

Süper Lig'de zirvenin çok gerisinde kalan Galatasaray özellikle gol yollarında büyük bir problem yaşıyor. Devre arasında forvet transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Takvim'in derlediği habere göre; Katar basını, geçen sezon Hatayspor'da gol krallığı yaşayan ve ardından Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğunu belirtti.

9 MAÇTA 3 GOLÜ VAR



Gabonlu forvetin Katar'da aradığı ortamı bulamadığı, Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama formülünü masaya yatırdığı ifade edildi. 4 milyon 250 bin Euro karşılığında sezon başında Al Arabi'ye transfer olan Boupendza 9 maçta 3 gol atabildi. Geçtiğimiz sezon 22 gollük performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran 25 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.