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GALATASARAY HABERİ: Aaron Boupendza bombası! Teklif yapıldı (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Katar basını, Aaron Boupendza'nın Al Arabi takımında mutsuz olduğunu ve Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığını iddia etti. Gabonlu forvetin de Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aaron Boupendza bombası! Teklif yapıldı (GS spor haberi)

Süper Lig'de zirvenin çok gerisinde kalan Galatasaray özellikle gol yollarında büyük bir problem yaşıyor. Devre arasında forvet transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Takvim'in derlediği habere göre; Katar basını, geçen sezon Hatayspor'da gol krallığı yaşayan ve ardından Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERİ: Aaron Boupendza bombası! Teklif yapıldı (GS spor haberi)

9 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

Gabonlu forvetin Katar'da aradığı ortamı bulamadığı, Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama formülünü masaya yatırdığı ifade edildi. 4 milyon 250 bin Euro karşılığında sezon başında Al Arabi'ye transfer olan Boupendza 9 maçta 3 gol atabildi. Geçtiğimiz sezon 22 gollük performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran 25 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Aaron Boupendza bombası! Teklif yapıldı (GS spor haberi)

OCAK'TA DA İSTEMİŞLERDİ

Galatasaray ocak ayında da Boupendza'nın transferini gündemine almış ancak yüksek maliyet nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Al Arabi kulübünün kiralama formülüne nasıl yaklaşacağı büyük bir merakla bekleniyor.

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