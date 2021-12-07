GALATASARAY HABERİ: 4. Henry Onyekuru dönemi! Yunan basını duyurdu (GS spor haberi)

Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi görünüyor. Üç kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisini haline gelen 24 yaşındaki futbolcu, yeniden eski takımıyla anılmaya başladı.

Yunan basını, Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Haberde, Onyekuru'nun Olympiakos Başkanı Marinakis tarafından yüksek bonservis bedeliyle transfer edildiği ancak ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yarattığı bilgisine yer verildi.



