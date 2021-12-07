GALATASARAY HABERİ: 4. Henry Onyekuru dönemi! Yunan basını duyurdu (GS spor haberi)

Onyekuru ve Fatih Terim'in arasının çok iyi olduğu, bu sebeple yıldız ismin tercihinin de sarı-kırmızılılardan yana olabileceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği ancak kiralık verilmesi halinde transferin gündeme gelebileceği de gelen bilgiler arasında...
ASLAN YÜREKLİ
Gittiği takımlarda etkili olamayan ancak Galatasaray formasını sırtına geçirdiğinde içinden aslan çıkan Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı. Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'da sergilediği performanslar bu rakamların yanına bile yaklaşmadı.