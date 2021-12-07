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GALATASARAY HABERİ: 4. Henry Onyekuru dönemi! Yunan basını duyurdu (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen fakat Avrupa'da yoluna namağlup lider olarak devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, eski yıldızı Henry Onyekuru ile yeniden anılmaya başlandı. Yunan basını, Olympiakos’a uyum sağlayamayan ve beklentilerin altında kalan Nijeryalı yıldızın, devre arasında sarı-kırmızılı takımın yolunu tutacağını yazdı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERİ: 4. Henry Onyekuru dönemi! Yunan basını duyurdu (GS spor haberi)

Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi görünüyor. Üç kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisini haline gelen 24 yaşındaki futbolcu, yeniden eski takımıyla anılmaya başladı.

GALATASARAY HABERİ: 4. Henry Onyekuru dönemi! Yunan basını duyurdu (GS spor haberi)

Yunan basını, Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Haberde, Onyekuru'nun Olympiakos Başkanı Marinakis tarafından yüksek bonservis bedeliyle transfer edildiği ancak ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yarattığı bilgisine yer verildi.

GALATASARAY HABERİ: 4. Henry Onyekuru dönemi! Yunan basını duyurdu (GS spor haberi)

FATİH TERİM İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Haberde, Henry Onyekuru'nun daha önce Beşiktaş'ın gündemine geldiği de hatırlatılırken "Galatasaray, her zaman oyuncunun kariyerinde farklı bir meydan okuma oldu. Devre arasında, Galatasaray'a transferi sürpriz olmaz" yorumu yapıldı.

GALATASARAY HABERİ: 4. Henry Onyekuru dönemi! Yunan basını duyurdu (GS spor haberi)

Onyekuru ve Fatih Terim'in arasının çok iyi olduğu, bu sebeple yıldız ismin tercihinin de sarı-kırmızılılardan yana olabileceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği ancak kiralık verilmesi halinde transferin gündeme gelebileceği de gelen bilgiler arasında...

GALATASARAY HABERİ: 4. Henry Onyekuru dönemi! Yunan basını duyurdu (GS spor haberi)

ASLAN YÜREKLİ

Gittiği takımlarda etkili olamayan ancak Galatasaray formasını sırtına geçirdiğinde içinden aslan çıkan Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı. Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'da sergilediği performanslar bu rakamların yanına bile yaklaşmadı.

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