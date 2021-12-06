Portekiz - Türkiye maçı öncesi eski Galatasaraylı Meira konuştu! "Her zaman seveceğim"

Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu Fernando Meira, TRT SPOR İtalya muhabiri Dündar Keşapli'nin sorularını yanıtladı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off turundaki Portekiz-Türkiye eşleşmesini değerlendiren Meira, "Zor maç olacak, ben de stadyumda Portekiz taraftarı olarak yerimi alacağım." ifadesini kullandı.

Miera'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Portekiz için çok zorlu bir maç olacağını düşünüyorum Türkiye'nin basarili bir teknik direktörü var ve takımın kendine güveni oldukça yüksek. Tabii ki Portekiz'in kendi evinde oynaması bir avantaj ancak, Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı oynanacak. Bence, Türkiye Milli Takımı kolektif anlayışın olduğu gerçek bir takım ruhu içinde oynayan bir takım. Portekiz kendi evinde oynayacak olsa da Sırbistan ile oynadıkları son maç Portekiz açısından iyi geçmedi. Türkiye, Portekiz'i gergin bir sürece sokacak ve zorlayacaktır diye düşünüyorum. Lizbon'da bu zorlu mücadeleyi izleyecek olmak gerçekten çok güzel olacak. Böyle önemli bir maçta tabii ki bende stadyumda Portekiz taraftarı olarak yerimi alacağım. Özür dileyerek umarım galip gelen taraf biz oluruz. "

Ronaldo'nun Portekiz için bir sembol olduğunu belirten Fernando Meira, 2022 Dünya Kupası'nın yıldız futbolcu için önemine de işaret etti.

"Bana göre, 2022 Dünya Kupası Ronaldo'nun oynayacağı son önemli turnuva olacaktır. Yaşı neredeyse 37 ve Dünya Kupası onun için son bir fırsat olacaktır. Şu anki performansı eskisi gibi değil, eskiden oldukça hızlı ve çok gol atan bir kanat oyuncusuydu. Yine de ilerleyen yaşına rağmen Dünya'da adından en çok bahsedilen yıldız ve rekorlar kırmaya devam ediyor."

Portekizli futbolcu, eski takımı Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio karşısındaki şansını da değerlendirdi.

Fernando Meira, "Galatasaray kulübünün bir parçası olma hissini hiçbir şekilde tarif edemem. Bu, satın alınamayacak kadar farklı bir his." ifadesini kullandı.

"Galatasaray son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde çok başarı gösteremedi ancak, Avrupa kupalarında özellikle evlerinde iyi oynuyorlar. Perşembe günü çok güçlü bir rakiple karşılaşacaklar. Lazio'nun tehlikeli golcüleri var. Galatasaray'ın işi kolay olmayacak ancak yola devam edeceklerine inanıyorum. Bu konuda içim rahat. Galatasaray'ı her zaman sevmeye devam edeceğim. Galatasaray taraftarına çok selamlar ve sevgiler."