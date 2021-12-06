Haberler Galatasaray Lazio - Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio - Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, E grubu son maçında Lazio ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Aslan, Lazio'yu devirerek grubu lider tamamlamak ve direkt son 16 turuna gitmek istiyor. Galatasaray'da Cicaldau, Sacha Boey ve Arda Turan'ın kadroda yer alması beklenmiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 13:34
Lazio - Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 Lazio - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Galatasaray, grubu lider tamamlamak ve adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray maçı 9 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

LAZIO EVİNDE GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE YENİLMİYOR!

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sahasında oldukça iyi performans gösteren Lazio ile karşılaşacak. Lazio, son olarak Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti. Lazio, 7. dakikada Sergej Milinkovic Savic, 17. ve 37. Ciro Immobile'nin attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

DİĞER
Hande Yener'den flaş evlilik açıklaması! "Zengin koca avında değilim" dedi bombayı patlattı!
550 milyon liraya mal oldu! Yeni Tokat Havalimanı'nı 8 Ocak'ta Başkan Erdoğan açacak
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor