Galatasaray'da tüm gözler Lazio'da! 17 milyon euro...

ZORLU RAKİPLERİ PAS GEÇECEK

2- Bu sezon en önemli hedefi artık UEFA Avrupa Ligi'nde başarı olan G.Saray'ın liderliği önünü açacak. Sarı kırmızılı takım Lazio deplasmanında puan alırsa bir sonraki turda kura avantajını ele geçirecek. Grup ikincilerinin Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan güçlü rakiplerle oynayacağı statüde G.Saray zorlu eşleşmeleri de bir anlamda ekarte etmiş olacak. Ayrıca grup maçları sonrası son 32 maçları 17-24 Şubat'ta oynanacak. Bu da sarı kırmızılıların yaklaşık 1 ay ekstra dinlenmesi anlamına geliyor.

TRANSFERLER İÇİN ADAPTASYON SÜRESİ

3- Avrupa Ligi'nde tur atladığı için ocakta takviye planlayan Galatasaray liderliği halinde sezonun geri kalanı için önemli bir avantaj daha elde edecek. Diagne, Babel, Luyindama, Assunçao gibi oyuncularının ayrılığı halinde önemli takviyeler yapacak olan Cimbom, lider olursa yeni transferlerinin de marta kadar takıma adapte olması için önemli bir süreye sahip olacak. Avrupa Ligi'nde son 16 maçlarına kadar yenilerin de performansının istenilen seviyeye gelmesi için geniş bir zaman olacak