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GALATASARAY HABERLERİ: Romanya'da gündem oldu! Cicaldau...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau performansıyla beğeni topladı. Sarı-kırmızılı takımın orta sahasının kilit isimlerinden olan Rumen yıldız, ülkesinde gündem oldu. Gazeta Sportulilor'da yapılan oylamada 3 kategoride en yüksek oyu alan Cicaldau, kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçildi. (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 16:28 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 16:32
GALATASARAY HABERLERİ: Romanya'da gündem Cicaldau! Ayın futbolcusu seçildi

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinin önemli gazetelerinden olan Gazeta Sportulilor'da kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Romanya'da gündem Cicaldau! Ayın futbolcusu seçildi

Ayın oyuncusu ödülü için; Cibrian Deac (CFR Cluj), Alexandru Cicaldau, (Galatasaray) Vadim Rata, (FC Voluntari) Iasmin Latovlevici (FC Argeș) ve Nicolae Stanciu (Slavia Prag) aday gösterildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Romanya'da gündem Cicaldau! Ayın futbolcusu seçildi

3 KATEGORİDE DE BİRİNCİ OLDU!
Sportulilor editörleri, gazete okuyucuları, eski futbolcular ve önemli teknik direktörlerin kullandığı oylar sonucunda 3 kategoride de en yüksek oyları alan Alexandru Cicaldau kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçildi.

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