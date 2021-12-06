GALATASARAY HABERLERİ: Romanya'da gündem oldu! Cicaldau...

Galatasaray 'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinin önemli gazetelerinden olan Gazeta Sportulilor 'da kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi.

3 KATEGORİDE DE BİRİNCİ OLDU!

Sportulilor editörleri, gazete okuyucuları, eski futbolcular ve önemli teknik direktörlerin kullandığı oylar sonucunda 3 kategoride de en yüksek oyları alan Alexandru Cicaldau kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçildi.