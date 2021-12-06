GALATASARAY HABERLERİ: Romanya'da gündem oldu! Cicaldau...

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinin önemli gazetelerinden olan Gazeta Sportulilor'da kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Galatasaray'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinin önemli gazetelerinden olan Gazeta Sportulilor'da kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Ayın oyuncusu ödülü için; Cibrian Deac (CFR Cluj), Alexandru Cicaldau, (Galatasaray) Vadim Rata, (FC Voluntari) Iasmin Latovlevici (FC Argeș) ve Nicolae Stanciu (Slavia Prag) aday gösterildi.
3 KATEGORİDE DE BİRİNCİ OLDU!
Sportulilor editörleri, gazete okuyucuları, eski futbolcular ve önemli teknik direktörlerin kullandığı oylar sonucunda 3 kategoride de en yüksek oyları alan Alexandru Cicaldau kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçildi.
Galatasaray'ın Universitatea Cravio'dan 6.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Cicaldau bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maça çıktı. Rumen yıldız bu müsabakalarda 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi.