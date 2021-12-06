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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da yine aynı senaryo! Son 4 sezonun 3'ünde...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçlarla lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray, başarısız geçen son 2 sezonun ardından bu sezon da şampiyonluğu mucizelere bıraktı. Son olarak Altay ile sahasında 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybeden Galatasaray'da gözler Fatih Terim'e çevrildi. Taraftarlar deneyimli teknik adamı başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak görüyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da yine aynı senaryo! Son 4 sezonun 3'ünde...

Ligde 4 haftadır kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da çok büyük bir hüsran var.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da yine aynı senaryo! Son 4 sezonun 3'ünde...

YİNE ÇOK UZAKTA

Sarı kırmızılılar 15. hafta sonunda adeta şampiyonluk yarışına havlu atarken, taraftarlar da isyan bayrağını açtı. Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde son 4 sezonun 3'ünde benzer senaryolar yaşaması dikkatleri çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da yine aynı senaryo! Son 4 sezonun 3'ünde...

2018-19 sezonunda 15. hafta sonunda lider Sivasspor'un 8 puan gerisinde kalan Cimbom 7. sırada kendisine yer bulmuştu. Ancak ikinci yarıda yapılan hamle ile şampiyonluk gelmişti. 2019-20 sezonunda ise yine 15. haftanın bitiminde lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde olan Galatasaray sıralamada 6. basamakta kalmıştı. Fatih Terim'in ekibi sezonu ise zirveden 13 puan geride tamamlamıştı. Ortaya çıkan bu tablo, Terim'in de ciddi şekilde sorgulanmasına neden oluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da yine aynı senaryo! Son 4 sezonun 3'ünde...

EN BÜYÜK SORUMLU

Son iki sezonda şampiyonluğu Başakşehir ve Beşiktaş'a kaptıran, bu sezon da zirvenin çok uzağında kalan Sarı-Kırmızılılar'da başarısızlığın en büyük aktörü olarak Terim gösteriliyor. Takvim'in haberine göre; taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, tecrübeli teknik adamın bu sezonki kadro tercihleri ve maç içinde yaptığı değişikliklerle kaybedilen puanların sorumlusu olduğu belirtiliyor.

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