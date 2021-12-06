GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da yine aynı senaryo! Son 4 sezonun 3'ünde...

Ligde 4 haftadır kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da çok büyük bir hüsran var.
YİNE ÇOK UZAKTA
Sarı kırmızılılar 15. hafta sonunda adeta şampiyonluk yarışına havlu atarken, taraftarlar da isyan bayrağını açtı. Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde son 4 sezonun 3'ünde benzer senaryolar yaşaması dikkatleri çekiyor.
2018-19 sezonunda 15. hafta sonunda lider Sivasspor'un 8 puan gerisinde kalan Cimbom 7. sırada kendisine yer bulmuştu. Ancak ikinci yarıda yapılan hamle ile şampiyonluk gelmişti. 2019-20 sezonunda ise yine 15. haftanın bitiminde lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde olan Galatasaray sıralamada 6. basamakta kalmıştı. Fatih Terim'in ekibi sezonu ise zirveden 13 puan geride tamamlamıştı. Ortaya çıkan bu tablo, Terim'in de ciddi şekilde sorgulanmasına neden oluyor.