Ali Akman hayalini açıkladı! Galatasaray...

Daha önce yaptığı açıklamada hedefinin 15 gol atmak olduğunu söyleyen ve daha şimdiden 5 gole ulaşan genç futbolcu verdiği röportajda gol atamadığı formsuz dönemi için "Futbolda işler böyle yürüyor. Her zaman üst düzey performans gösteremezsiniz. O anlarda olabildiğince çabuk kendinle savaşmalısın ve ben bunu yaptım. Antrenmanlarda çok çalışarak. Antrenörün bana bir şans daha vereceğini biliyordum" dedi.

BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Star'ın haberine göre; 19 yaşındaki golcü ailesiyle yakın bir ilişkide olduğunu belirtirken, hayalinin kuzenleriyle birlikte aynı takımdan oynamak olduğunu söyledi.

KUZENLERİ GALATASARAY'DA OYNUYOR

Ali Akman'ın amcası Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman. Akman çocukları Galatasaray'da futbol oynuyor. Biri profesyonel bir sözleşme aldı ve diğeri gençlik akademisinde forma giyiyor.

"ÜÇÜMÜZÜN AYNI TAKIMDA OLMASI HARİKA OLURDU"

Ali Akman, "Bir gün üçümüzün aynı takımda olması harika olurdu. Ama önce NEC'de gerçekten başarılı olmak istiyorum. Daha birçok hedefe." diye konuştu.

19 yaşındaki genç yıldız adayı Ali Akman bu sezon Hollanda'da 14 lig maçına çıktı. Milli oyuncu 5 kez ağları sarsmayı başardı. Ali sezon başında Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Nijmegen'e katılmıştı.