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Palmeiras Felipe Melo'ya resmen veda etti! "Tarih yazdığın için..."

Son dakika haberi... Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Felipe Melo'ya, kulübü Palmeiras resmen veda etti. Sambacı futbolcu için paylaşılan veda yazısında, "Formamızı onurlandırdığın, şampiyonluklar kazandığın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz Felipe Melo" denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 10:00
Palmeiras Felipe Melo'ya resmen veda etti! "Tarih yazdığın için..."

Kulübün sosyal medya hesabından 'Elveda kaptan' sözleriyle yapılan paylaşımda Felipe Melo'ya "Ayrılığın bir son değil, sonsuza kadar birlikte olduğumuzu gösteriyor. Formamızı onurlandırdığın, şampiyonluklar kazandığın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz Felipe Melo" sözleri kullanıldı.

Felipe Melo'nun ilerleyen yaşına rağmen bir sonraki durağı ise özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

38 yaşındaki Felipe Melo 2017'de geldiği Palmeiras'ta 1 Serie A şampiyonluğu, 1 Brezilya Kupası, 1 Brezilya Süper Kupası, 2 Libertadores Kupası kaldırma başarısı göstermişti.

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