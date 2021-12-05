Muslera yetmedi

Altay karşısında kalesinde iki gol gören Fernando Muslera, takımı ayakta tutan isimlerden biriydi. Özellikle ikinci yarıda son derece kritik bir top kurtaran Uruguaylı, kalesine gelen 6 topun 4'ünü çıkarttı.
Altay karşısında kalesinde iki gol gören Fernando Muslera, takımı ayakta tutan isimlerden biriydi. Özellikle ikinci yarıda son derece kritik bir top kurtaran Uruguaylı, kalesine gelen 6 topun 4'ünü çıkarttı. 64. dakikada yaşanan bir tartışmada kalesini terk eden Muslera'ya, Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi. Başarılı eldiven, bu sezon 3. sarısına ulaşmış oldu.