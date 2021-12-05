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Muslera yetmedi

Altay karşısında kalesinde iki gol gören Fernando Muslera, takımı ayakta tutan isimlerden biriydi. Özellikle ikinci yarıda son derece kritik bir top kurtaran Uruguaylı, kalesine gelen 6 topun 4'ünü çıkarttı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Muslera yetmedi
Altay karşısında kalesinde iki gol gören Fernando Muslera, takımı ayakta tutan isimlerden biriydi. Özellikle ikinci yarıda son derece kritik bir top kurtaran Uruguaylı, kalesine gelen 6 topun 4'ünü çıkarttı. 64. dakikada yaşanan bir tartışmada kalesini terk eden Muslera'ya, Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi. Başarılı eldiven, bu sezon 3. sarısına ulaşmış oldu.
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