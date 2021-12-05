Liyakatsizler!

Federasyonda bir değişime gidilmesi gerektiğini dile getiren Burak Elmas, "Sadece kendimizi için değil herkes için adalet istiyoruz. En önemli problem liyakatsiz, futbolla alakası olmayan insanların kulüplerin geleceğini düşünmeden kararlar alabiliyor olmaları. Biz bu sistemi değiştirme iradesini ortaya koyduk. Bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Federasyonda bir değişime gidilmesi gerektiğini dile getiren Burak Elmas, "Sadece kendimizi için değil herkes için adalet istiyoruz. En önemli problem liyakatsiz, futbolla alakası olmayan insanların kulüplerin geleceğini düşünmeden kararlar alabiliyor olmaları. Biz bu sistemi değiştirme iradesini ortaya koyduk. Bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.