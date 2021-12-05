Kerem çöktü kaldı!

Hafta içinde Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme yenileyen Kerem Aktürkoğlu, Altay karşısında takımın en çalışkan ismiydi. Genç oyuncu maç boyunca çok çalışmasına rağmen galibiyet gelmeyince adeta yıkıldı.
Hafta içinde Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme yenileyen Kerem Aktürkoğlu, Altay karşısında takımın en çalışkan ismiydi. Genç oyuncu maç boyunca çok çalışmasına rağmen galibiyet gelmeyince adeta yıkıldı. Bitiş düdüğünün ardından kendini yere bırakan Kerem'i takım arkadaşı İsmail Çipe ve Altay'lı futbolcular teselli etti.