Kabus sürüyor

Galatasaray iki kulvarda iki farklı performans ortaya koymaya devam ediyor. Avrupa Ligi grubunda lider olan ve son 16 turuna adını yazdıran Cimbom, Süper Lig'de ise puan saçmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar dün akşam Altay ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de üst üste 4. maçında da puan kaybetti. Altay güçlü rakibi karşısında 17. dakikada Pinares ile öne geçti. Galatasaray'da 30'da Mostafa Mohamed direğe takılırken 34. dakikada sahneye çıkan Halil Dervişoğlu skora denge getirdi.

BAMBA NOKTA KOYDU

İkinci yarı oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, 80. dakikada Diagne ile öne geçmeyi başardı. Ancak 83'te Cüneyt Çakır'ın Berkan'ın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı vermesiyle sevinç kısa sürdü. Topun başına geçen Bamba maçın skorunu ilan etti: 2-2. Son 4 maçında 7 puan bırakan ve galibiyet sevinci yaşayamayan Galatasaray bu sonuçla Trabzonspor'un 16 puan gerisine düştü. Büyük moral bozukluğu yaşayan Cimbom, Perşembe günü, liderlik maçında Lazio'ya konuk olacak.