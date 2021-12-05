Henry Onyekuru yeniden Türkiye'ye mi transfer oluyor? Beşiktaş ve Galatasaray...

Onyekuru ve Fatih Terim'in arasının çok iyi olduğu, bu sebeple yıldız ismin tercihinin sarı kırmızılılardan yana olabileceği ifade edildi.

RESMİ TEKLİF YOK

Bununla beraber Henry Onyekuru için Olympiakos'a henüz resmi bir teklifin iletilmediği, transferin şu an için ilgiden ibaret olduğu aktarıldı.