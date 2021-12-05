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Henry Onyekuru yeniden Türkiye'ye mi transfer oluyor? Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi... Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kısa süre önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Henry Onyekuru ile ilgili haber yayınlayan Yunan basını, yıldız ismin transfer sürecine dair önemli gelişmeleri okuyucularıyla paylaştı. Peki, Onyekuru'nun akıbeti nasıl olacak? Yeniden Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın - Dış haberler)

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 13:28 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 13:29
Henry Onyekuru yeniden Türkiye'ye mi transfer oluyor? Beşiktaş ve Galatasaray...

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Yunan basını, Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti.

Henry Onyekuru yeniden Türkiye'ye mi transfer oluyor? Beşiktaş ve Galatasaray...

Haberde, Onyekuru'nun Olympiakos Başkanı Marinakis tarafından yüksek bonservis bedeliyle transfer edildiği ancak hayal kırıklığı yarattığı bilgisine yer verildi.

Henry Onyekuru yeniden Türkiye'ye mi transfer oluyor? Beşiktaş ve Galatasaray...

İSTANBUL TAKIMLARI PEŞİNDE
Öte yandan Henry Onyekuru'nun, daha önce Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ve ocakta, Galatsaray'a olası transferinin sürpriz olmayacağı kaydedildi.

Henry Onyekuru yeniden Türkiye'ye mi transfer oluyor? Beşiktaş ve Galatasaray...

Onyekuru ve Fatih Terim'in arasının çok iyi olduğu, bu sebeple yıldız ismin tercihinin sarı kırmızılılardan yana olabileceği ifade edildi.

Henry Onyekuru yeniden Türkiye'ye mi transfer oluyor? Beşiktaş ve Galatasaray...

RESMİ TEKLİF YOK
Bununla beraber Henry Onyekuru için Olympiakos'a henüz resmi bir teklifin iletilmediği, transferin şu an için ilgiden ibaret olduğu aktarıldı.

Henry Onyekuru yeniden Türkiye'ye mi transfer oluyor? Beşiktaş ve Galatasaray...

Onyekuru bu sezon toplamda 17 maça çıkarken, 1 gol 1 asitle oynadı.

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