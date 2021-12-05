Henry Onyekuru yeniden Türkiye'ye mi transfer oluyor? Beşiktaş ve Galatasaray...

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Yunan basını, Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti.
Haberde, Onyekuru'nun Olympiakos Başkanı Marinakis tarafından yüksek bonservis bedeliyle transfer edildiği ancak hayal kırıklığı yarattığı bilgisine yer verildi.
İSTANBUL TAKIMLARI PEŞİNDE
Öte yandan Henry Onyekuru'nun, daha önce Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ve ocakta, Galatsaray'a olası transferinin sürpriz olmayacağı kaydedildi.