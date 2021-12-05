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Galatasaray'da Olimpiu Morutan formayı unuttu! Fenerbahçe derbisinden sonra...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Altay'ı evinde ağırlamış ve mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bununla beraber Galatasaray'da sezonun parlayan isimlerinden biri olan Olimpiu Morutan'ın, teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda istenildiği kadar yer alamaması, oyuncu hakkında soru işaretlerine neden oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 12:30
Galatasaray'da Olimpiu Morutan formayı unuttu! Fenerbahçe derbisinden sonra...

Galatasaray'da zaman zaman performansıyla en fazla dikkat çeken isim olan ve hatta yılın transferi olarak görülen Olimpiu Morutan, son 3 resmi maçta ilk 11 dışında kaldı.

EN SON F.BAHÇE DERBİSİNDE 11'DEYDİ
Son olarak Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan ancak o maçta asist yapmasına rağmen geçer not alamayan 22 yaşındaki futbolcu sonrasında oynanan Marsilya, Yeni Malatyaspor ve Altay karşılaşmalarında as kadroda yer almadı.

Ajansspor'un haberine göre Marsilya maçında ikinci yarının başında devreye sokulan Morutan, Yeni Malatyaspor mücadelesinde hiç kullanılmazken Altay mücadelesinde ise 69'da oyuna dahil edildi. Cicaldau'nun yokluğunda Morutan'ın ilk 11'de olmaması dikkat çeken unsurlardan birydi.

HENÜZ 90 DAKİKAYI GÖREMEDİ
Galatasaray kariyerini yüksek perdeden açsa da henüz hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan Morutan'a daha çok sorumluluk verilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızı formayla 17 maça çıkan Rumen futbolcu 3 gol atıp, 3 asist kaydetti.

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