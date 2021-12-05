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Galatasaray'da Lazio maçı mesaisi başladı

Son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ı evinde ağırlayan ve maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 15:01
Galatasaray'da Lazio maçı mesaisi başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu altıncı haftasında Lazio ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise kuvvet çalışması ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Lazio maçının hazırlıklarına 6 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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