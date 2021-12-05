GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Altay maçını değerlendirdi!

LEVENT TÜZEMEN - KADRO YETERSİZ Başkan Burak Elmas bizlere, "Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray yaratmak" dedi. İzlediğimiz Galatasaray genç ve dinamik olabilir ama asla kaliteli, akıllı ve yetenekli değil.

Kerem'i, Marcao'yu, Feghouli'yi, Cicaldau'yu ve Muslera'yı bir kenara koyuyorum. Diğerlerinden hedefe gidecek oyuncu grubu olamaz. Fatih Terim maalesef kadro mühendisliğinde ciddi hata yaptı. Bazı oyuncular "Ya tutarsa" anlayışıyla alındı ve bu oyuncuların kalitelerinin "Büyük Takım" için yetmediğini görüyoruz. Türk futboluna birçok genç ve yetenekli oyuncuları kazandıran Terim eski Terim olsaydı bu tür oyuncuları Galatasaray'dan içeri bile sokmazdı.