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Galatasaray - Altay maçı sonrası ibre yönetime döndü! Burak Elmas'a tepki...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ı evinde konuk ederken, mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Alınan puan kaybı sonrası Galatasaray'da ibre, Başkan Burak Elmas'a döndü. Camia, Galatasaray'a karşı hakemlerin tutumunun sebebinin, Burak Elmas'ın yaptığı açıklamalar olduğunu kanaatine vardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 16:27
Galatasaray - Altay maçı sonrası ibre yönetime döndü! Burak Elmas'a tepki...

Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Altay'ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 beraber kalarak 2 puan daha kaybetti. Lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray, ligdeki kötü gidişata çözüm bulamıyor. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK maçını kazanan sarı-kırmızılılar sonrasında oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarının hiçbirinde galip gelemedi.

Galatasaray - Altay maçı sonrası ibre yönetime döndü! Burak Elmas'a tepki...

HALİL 70 GÜN SONRA

Galatasaray'da dün fileleri havalandıran isimlerden Halil Dervişoğlu, son olarak 26 Eylül'de oynanan Göztepe maçında gol kaydetmişti. Milli futbolcu 70 gün aranın ardından sarı-kırmızı formayla bir gol daha kaydetmeyi başardı.

Galatasaray - Altay maçı sonrası ibre yönetime döndü! Burak Elmas'a tepki...

BAŞKAN TEPKİ ALDI

Galatasaray camiasında başkan Burak Elmas'ın hafta içi ve dün yaptığı sert bulunmayan açıklamalardan sonra Galatasaray - Altay maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu okların yeniden başkan Elmas'a çevrilmesine sebep oldu. Burak Elmas'tan Galatasaray camiası yeni aksiyonlar almasını bekliyor.

Galatasaray - Altay maçı sonrası ibre yönetime döndü! Burak Elmas'a tepki...

HEDEF LAZIO

Galatasaray'da bu kaybın hemen unutulup Lazio maçına odaklanılması isteniyor. UEFA Avrupa Ligi'ni lider tamamlamak hem zaman, hem de kura avantajı getirecek. Sarı-kırmızılılar, Lazio karşısında mağlup olmadığı takdirde grubunu birinci tamamlayacak.

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