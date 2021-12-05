Galatasaray - Altay maçı sonrası ibre yönetime döndü! Burak Elmas'a tepki...

HEDEF LAZIO

Galatasaray'da bu kaybın hemen unutulup Lazio maçına odaklanılması isteniyor. UEFA Avrupa Ligi'ni lider tamamlamak hem zaman, hem de kura avantajı getirecek. Sarı-kırmızılılar, Lazio karşısında mağlup olmadığı takdirde grubunu birinci tamamlayacak.