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Bize gelince farklı çalıyor

Yardımcı antrenör Necati Ateş, "Kötü başladık. Sonra oyunun hakimi olduk 2-1'i yakaladık. Hakem 'Kural değişti' dedi. Anlamadık, geçen haftayı örnek verdik. 'Önce topa vurdu, sonra ayağına vurdu' dediler. Bu pozisyonlar bize gelince farklı oluyor" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Bize gelince farklı çalıyor

Yardımcı antrenör Necati Ateş, "Kötü başladık. Sonra oyunun hakimi olduk 2-1'i yakaladık. Hakem 'Kural değişti' dedi. Anlamadık, geçen haftayı örnek verdik. 'Önce topa vurdu, sonra ayağına vurdu' dediler. Bu pozisyonlar bize gelince farklı oluyor" dedi.

Ciddi bir oyunun içinde olduklarının farkında olduğunu kaydeden Ateş, "Fenerbahçe maçında 2 eliyle ittiriyor, verilmiyor. Garip garip şeyler oluyor. Bize karşı olması yoruyor. Kafalarda çok ciddi soru işaretleri yaratıyor. Artık yaratmıyor da…" diye konuştu.

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