Jovic heyecanı

Real Madrid'e 2019'da Frankfurt'tan 63 milyon euro'ya transfer edilen Luka Jovic beklenen patlamayı yapamamıştı. 23 yaşındaki golcü, Ocak 2021'de 6 aylığına Frankfurt'a kiralanmıştı. Alman kulübünde 18 maçta 4 gol, 1 asistle oynayan Jovic, sezon sonu İspanya'ya geri döndü. Bu sezon 8 maçta boy gösteren Sırp futbolcu, sadece 1 asist yapabildi. Karim Benzema'yı kesmesi mümkün görünmeyen Jovic'in ayrılacağı dedikoduları yayılırken, Galatasaray'ı sosyal medyadan takibe alması taraftarları heyecanlandırdı. Futbola Kızılyıldız'da başlayan Limassol, Benfica, Frankfurt ve Real Madrid formaları giyen Jovic için bugüne kadar 95 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Milli formayla 20 maça çıkan ünlü futbolcu 7 kez fileleri sarsmayı başardı. Sarı-kırmızılıların fırsat transferi olarak gördüğü isimler arasında yer alan Jovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı iddia ediliyor.