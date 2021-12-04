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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bombası! 30 milyon Euro...

Galatasaray haberleri: Galatasaray, gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Ligde ve Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Kerem transferde de en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Genç yıldızla Marsilya ve Lyon’un çok yakından ilgilendiğini belirten Fransız basını, “Transferde rakam 30 millyon Euro’ya kadar çıkabilir” ifadesini kullandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bombası! 30 milyon Euro...

Önceki gün Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun ismi bir kez daha transfer iddiasıyla anılıyor.

Takvim'in haberine göre; Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras isimli gazeteci, milli futbolcuyla Lyon ve Marsilya'nın çok yakından ilgilendiğini söyledi.

Gras, "Kerem, Fransa'da iki büyük takımın transferi için uğraştığı özel bir futbolcu. Lyon ve Marsilya onu kadrosuna katmak istiyor. Kerem'in bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkarabilir. Lyon-Marsilya rekabetinde her şey olabilir" ifadesini kullandı. Kerem'in yeni sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.

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