Galatasaray'da hedef Fatih Terim'siz 5'te 5!

Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı üç maçı kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde olan Galatasaray, bugün Altay'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabaka ile birlikte galibiyet serisi başlatmayı ve ilk yarının sonuna kadar oynayacağı 5 maçı kazanmayı hedefliyor.



Fatih Terim, 6 maçlık cezasının ikincisini Altay karşısında çekecek. Deneyimli hoca locadan maçı izlerken, kulübede Selçuk inan ve Necati Ateş olacak.