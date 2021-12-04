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Galatasaray'da hedef Fatih Terim'siz 5'te 5!

Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Galatasaray, kazanarak seri yapma peşinde. Sarı kırmızılılar, Altay maçı ile başlayarak ilk yarıda kalan 5 maçından da galip ayrılmak istiyor. Fatih Terim, bu karşılaşmalarda kulübedeki yerini alamayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 14:05
Galatasaray'da hedef Fatih Terim'siz 5'te 5!

Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı üç maçı kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde olan Galatasaray, bugün Altay'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabaka ile birlikte galibiyet serisi başlatmayı ve ilk yarının sonuna kadar oynayacağı 5 maçı kazanmayı hedefliyor.

Fatih Terim, 6 maçlık cezasının ikincisini Altay karşısında çekecek. Deneyimli hoca locadan maçı izlerken, kulübede Selçuk inan ve Necati Ateş olacak.

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