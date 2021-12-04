GALATASARAY HABERİ: Cimbom çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Altay maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

Avrupa Ligi'nde fırtınalar koparan Galatasaray, Süper Lig'de kasım ayını hüsranla geçirdi. Ligde son galibiyetini 31 Ekim'de Gaziantep FK'ya karşı 2-0'la alan Cimbom, ardından Karagümrük (1-1), F.Bahçe (1-2) ve Yeni Malatya'yı (0-0) deviremedi. Sarı- kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bugün NEF Stadyumu'nda Altay'ı konuk edecek Aslan, maçı kazanarak hem moral depolamak hem de çıkışa geçmek istiyor. İzmir ekibi ise 7 haftadır galibiyet sevinci yaşayamıyor.
Avrupa Ligi'nde fırtınalar koparan Galatasaray, Süper Lig'de kasım ayını hüsranla geçirdi. Ligde son galibiyetini 31 Ekim'de Gaziantep FK'ya karşı 2-0'la alan Cimbom, ardından Karagümrük (1-1), F.Bahçe (1-2) ve Yeni Malatya'yı (0-0) deviremedi. Sarı- kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bugün NEF Stadyumu'nda Altay'ı konuk edecek Aslan, maçı kazanarak hem moral depolamak hem de çıkışa geçmek istiyor. İzmir ekibi ise 7 haftadır galibiyet sevinci yaşayamıyor.
18 YIL SONRA KARŞILAŞIYOR
İki takım ligde 18 yıl sonra karşılaşıyor. İki takım 11 Nisan 2003'te rakip olurken, sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5-0 kazanmıştı. Cimbom'da maç öncesi sakatlığı bulunan Sacha Boey ile koronavirüse yakalanan Cicaldau forma giyemeyecek. Arda Turan'ın kadroda yer alabileceği konuşuluyor. Teknik Direktör Fatih Terim de cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Terim'in yerine yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş olacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, FEGHOULI, KEREM, MOHAMED
ALTAY: LIS, CEBRAIL, İBRAHİM, MURAT, NADERI, POKO, AKA, KAPPEL, RODRIGUEZ, PINARES BAMBA