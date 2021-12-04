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GALATASARAY HABERİ: Cimbom çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Altay maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray,  sahasında Altay ile kozlarını paylaşacak. Avrupa'da zirveye çıkan Cimbom'un ligde puan kaybına tahammülü yok. Aslan, İzmir ekibini yenip, 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. İşte Fatih Terim'in Altay maçında sahaya süreceği muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cimbom çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Altay maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

Avrupa Ligi'nde fırtınalar koparan Galatasaray, Süper Lig'de kasım ayını hüsranla geçirdi. Ligde son galibiyetini 31 Ekim'de Gaziantep FK'ya karşı 2-0'la alan Cimbom, ardından Karagümrük (1-1), F.Bahçe (1-2) ve Yeni Malatya'yı (0-0) deviremedi. Sarı- kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bugün NEF Stadyumu'nda Altay'ı konuk edecek Aslan, maçı kazanarak hem moral depolamak hem de çıkışa geçmek istiyor. İzmir ekibi ise 7 haftadır galibiyet sevinci yaşayamıyor.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Altay maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

18 YIL SONRA KARŞILAŞIYOR

İki takım ligde 18 yıl sonra karşılaşıyor. İki takım 11 Nisan 2003'te rakip olurken, sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5-0 kazanmıştı. Cimbom'da maç öncesi sakatlığı bulunan Sacha Boey ile koronavirüse yakalanan Cicaldau forma giyemeyecek. Arda Turan'ın kadroda yer alabileceği konuşuluyor. Teknik Direktör Fatih Terim de cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Terim'in yerine yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş olacak.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Altay maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, FEGHOULI, KEREM, MOHAMED

ALTAY: LIS, CEBRAIL, İBRAHİM, MURAT, NADERI, POKO, AKA, KAPPEL, RODRIGUEZ, PINARES BAMBA

GALATASARAY HABERİ: Cimbom çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Altay maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

ASLAN 48-14 ÜSTÜN

Galatasaray ile Altay, 83. kez karşılaşıyor. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı. Cimbom son yenilgisini 2000'de almıştı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Altay maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

CICALDAU YERİNE MORUTAN

Sarı-kırmızılılar Altay karşılaşmasında as kadrosuna dönüyor. Marsilya maçı kadrosunu Yeni Malatyaspor deplasmanında değiştiren teknik direktör Fatih Terim, takımı gol yollarında etkisiz kalınca mücadele 0-0 sona ermişti. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 farklı isim dışında yeniden 4-2 kazanılan Marsilya maçı kadrosuna dönüş yapacak. Koronavirüse yakalanan Alexandru Cicaldau yerine vatandaşı Olimpiu Morutan ve Mbaye Diagne yerine ise Mostafa Mohamed forma giyecek. Diğer 9 futbolcunun ise değişmesi beklenmiyor.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Altay maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

Aslan, rakibine İstanbul'da ciddi üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılan 41 lig maçında Galatasaray 25, Altay 6 galibiyet alırken, 10 karşılaşma ise berabere bitti. Ev sahibi takımın attığı 77 gole karşılık konuk takım 27 kez ağları sarstı. Galatasaray, rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçın tamamını kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 28 gol atarken, siyah-beyazlılar 7 gol atabildi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Altay maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

DEVLERİN KAPIŞMASI

Türk futbol tarihine geçen Fatih Terim ile Mustafa Denizli, 7. kez bir Süper Lig'de rakip oluyor. Daha önce 6 maçtan Mustafa Denizli 3, Fatih Terim ise 1 galibiyet aldı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki teknik adam en son 2018-19'da karşılaştı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Denizli'nin takımları 13 gol atarken, Terim'in öğrencileri 10 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom çıkış peşinde! İşte Fatih Terim'in Altay maçı muhtemel 11'i (GS spor haberi)

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Orta saha oyuncuları Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu ile beraber stoper Victor Nelsson bu akşam Altay karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Aslan'da iki yerli futbolcunun ceza alması halinde gelecek hafta oyun planının da değişmesi gündeme gelebilecek.

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