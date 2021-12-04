Galatasaray - Altay maçı öncesi Necati Ateş konuştu! "İnşallah maçın önüne geçilmez" (GS spor haberi)

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesii sarı kırmızılıların yardımcı antrenörü Necati Ateş açıklamalarda bulundu.

İşte Necati Ateş'in açıklamaları:

Oyuncular iyi durumdalar. Oyunumuzun gücünde bir sıkıntı yok. Çok pozisyona giriyoruz, oyuna hakimiz, topun bizde kalma süresi çok yüksek. Fenerbahçe, Marsilya maçları olsun, geçen hafta ikinci yarı olsun… Gol olduğu zaman bambaşka bir Galatasaray oluyor.

Zamanla daha iyi olacağız, ilerleyen zamanlarda daha çok gol pozisyonlarına değerlendireceğimizi ve maçları kazanacağımızı düşünüyoruz.

İnşallah iyi bir maç olur. İnşallah maçın önüne geçilmez. İnşallah maçtan sonra hakemleri değil, oyunu konuşuruz. Geçen 2 haftada çok üzüldük. Avrupa Ligi'nde hakem konuşmuyoruz. Doğru maçlar yönetiliyor. İnşallah Türkiye'de de gerek kalmaz.