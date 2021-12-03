TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Fransız golcü! Randal Kolo Muani...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede; "Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Sezon başında transferin büyük bölümünü yaptık. Devre arasında da gerekli takviyeleri yapacağız" dedi.

Galatasaray mutlaka alternatif bir golcü almak isterken Elmas'ın bahsettiği isimlerden birisinin de Fransa Ligi takımlarından Nantes ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Randal Kolo Muani olduğu ortaya çıktı. Muani için şu anda bir resmi teklif yok ama menajeriyle görüşmeler başladı.