Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! 6 isim birden...

Galatasaray'da mali disiplinden taviz vermek istemeyen başkan Burak Elmas ve yönetimi ocak takviyeleri için A ve B planları belirledi. Cimbom'da 1. hedef Gedson Fernandes!

ÖNCELİKLE ASSUNCAO GÖNDERİLECEK!

Öncelikle performansı yetersiz görülen Assunçao gönderilecek ve kontenjanın açılması ile Fatih Terim'in kadroda görmek istediği, sarı kırmızılıları istediği net şekilde kulübüne de ileten Gedson için Benfica ile masaya oturulacak.