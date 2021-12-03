Haberler Galatasaray Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! 6 isim birden...

Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! 6 isim birden...

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da büyük bir değişim yaşanacak. Sarı-kırmızılı yönetim, kadroda düşünülmeyen 6 isimle yolları ayırmayı planlıyor. Maaş yükü yüksek futbolculara veda etmenin hesaplarını yapan Cimbom, 4 nokta atışı transferle kadroyu güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte dev operasyonun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 13:03
Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! 6 isim birden...

Galatasaray'da mali disiplinden taviz vermek istemeyen başkan Burak Elmas ve yönetimi ocak takviyeleri için A ve B planları belirledi. Cimbom'da 1. hedef Gedson Fernandes!

Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! 6 isim birden...

ÖNCELİKLE ASSUNCAO GÖNDERİLECEK!
Öncelikle performansı yetersiz görülen Assunçao gönderilecek ve kontenjanın açılması ile Fatih Terim'in kadroda görmek istediği, sarı kırmızılıları istediği net şekilde kulübüne de ileten Gedson için Benfica ile masaya oturulacak.

Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! 6 isim birden...

Kiralama artı satın alma opsiyonu ya da direkt bonservis ile Gedson Fernandes için mesai harcanacak. Takviye sayısını ise ayrılıklar ve sarı kırmızılı oyunculara gelecek teklifler netleştirecek.

Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! 6 isim birden...

5 iSİM TOPUN AĞZINDA!
Hürriyet'in haberine göre; Diagne, Babel ve Feghouli gibi maaş yükü yüksek futbolcular ile Luyindama, Fatih Öztürk'le ocakta yollar ayrılırsa; bir orta saha, kaleci, bir kanat ve forvet alınacak.

Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! 6 isim birden...

İYİ TEKLİF GELİRSE...
Kerem başta olmak üzere Marcao, Berkan gibi oyuncularını bırakmak istemeyen Galatasaray, kulübün geleceği açısından iyi teklif alırsa ayrılığa sıcak bakacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı! "Bir mektuba bakar" demişti...
Vahşet denizin dibinde ortaya çıktı! 3,5 yıl önce kaybolan adamın iskeleti denizin dibinde aküye bağlı halde bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor