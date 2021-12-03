GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya sürpriz aday! Hicham Boudaoui...

Galatasaray devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesindeki yeni hedefi Fransa'dan… Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray, Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Hicham Boudaoui için harekete geçti.
4 MİLYON EURO VERDİLER
Takvim'in haberine göre; Boudaoui ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray önümüzdeki günlerde oyuncu için kulübü Nice ile resmi görüşmelere başlayacak. Bu sezon Fransız ekibinde 10 maçta görev alan 22 yaşındaki Cezayirli orta saha 2 gol ve 1 de asist üretti.
Boudaoui, 2019 yılında Paradou'dan Nice'e 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.