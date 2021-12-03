Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya sürpriz aday! Hicham Boudaoui...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya sürpriz aday! Hicham Boudaoui...

Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda zirvenin 14 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verirken, öncelikle kadroya orta saha takviyesi yapılacak. Cimbom'da bu bölge için gündeme birçok isim gelirken, Fransa'dan sürpriz bi futbolcu daha listeye eklendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya sürpriz aday! Hicham Boudaoui...

Galatasaray devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesindeki yeni hedefi Fransa'dan… Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray, Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Hicham Boudaoui için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya sürpriz aday! Hicham Boudaoui...

4 MİLYON EURO VERDİLER

Takvim'in haberine göre; Boudaoui ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray önümüzdeki günlerde oyuncu için kulübü Nice ile resmi görüşmelere başlayacak. Bu sezon Fransız ekibinde 10 maçta görev alan 22 yaşındaki Cezayirli orta saha 2 gol ve 1 de asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da orta sahaya sürpriz aday! Hicham Boudaoui...

Boudaoui, 2019 yılında Paradou'dan Nice'e 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor