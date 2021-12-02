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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'la yeni anlaşma yaptı! işte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşme süresi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada genç futbolcunun kontratının 5 yıl uzatıldığını duyurdu. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu, "Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a katkı verip şampiyonluklar yaşamak istiyorum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 16:34 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 17:14
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'la yeni anlaşma yaptı! işte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşme süresi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada genç futbolcunun kontratının 5 yıl uzatıldığını duyurdu.

"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYORUM"
Sarı-kırmızılı takımla yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu "Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu en başından beri. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih Hocama da teşekkür ediyorum, ilk günden beri inandığı, güvendiği, şans verdiği için. Elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a katkı verip şampiyonluklar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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