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Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Transfer için dev bütçe

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminde orta saha mevkisine transfer yapmak isteyen Galatasaray'da Gedson Fernandes ismi ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın ilgilendiklerini açıkladığı Portekizli yıldız için Benfica'ya resmi teklif yapılacak. 22 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açan Cimbom, transfer için dev bir bütçe ayırdı. İşte Galatasaray'ın Gedson için sunacağı teklif...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 12:51
Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Transfer için dev bütçe

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ancak Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ara transfer döneminde yapılacak takviyeler kritik önem taşıyor.

Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Transfer için dev bütçe

ASLAN'A 16 MİLYON EURO'LUK KAYNAK!
Milliyet'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon Euro gelire hak kazandı. Sarı-kırmızlı yönetim, Harcama Limitleri'ne de yansıyacak para ödülünü transferde kaynak olarak kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Transfer için dev bütçe

GEDSON İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI!
Orta saha mevkisine transfer yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda Gedson Fernandes ismi gündeme geldi. Başkan Burak Elmas'ın teklif yapacaklarını açıkladığı Gedson Fernandes için kesenin ağzı açıldı.

Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Transfer için dev bütçe

8 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYRILDI!
Sarı-kırmızılı kulüp orta sahada yaşanan eksiliği devre arasında bitirmek istiyor. Kesenin ağzını açan Elmas, Gedson transferine 8 milyon euro bütçe ayırdı.

Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Transfer için dev bütçe

GEDSON GELMEK İSTİYOR!
İddialara göre yönetim, Benfica'dan randevu aldı. Kısa süre içinde Benfica ile masaya oturması beklenen yönetimin resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Gedson'un da Galatasaray'a gitme konusunda Portekiz kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenildi.

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