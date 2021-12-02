Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Transfer için dev bütçe

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ancak Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray 'da ara transfer döneminde yapılacak takviyeler kritik önem taşıyor.

ASLAN'A 16 MİLYON EURO'LUK KAYNAK!

Milliyet'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon Euro gelire hak kazandı. Sarı-kırmızlı yönetim, Harcama Limitleri'ne de yansıyacak para ödülünü transferde kaynak olarak kullanmayı planlıyor.