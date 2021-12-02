Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Transfer için dev bütçe

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ancak Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ara transfer döneminde yapılacak takviyeler kritik önem taşıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ancak Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ara transfer döneminde yapılacak takviyeler kritik önem taşıyor.
ASLAN'A 16 MİLYON EURO'LUK KAYNAK!
Milliyet'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon Euro gelire hak kazandı. Sarı-kırmızlı yönetim, Harcama Limitleri'ne de yansıyacak para ödülünü transferde kaynak olarak kullanmayı planlıyor.
GEDSON İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI!
Orta saha mevkisine transfer yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda Gedson Fernandes ismi gündeme geldi. Başkan Burak Elmas'ın teklif yapacaklarını açıkladığı Gedson Fernandes için kesenin ağzı açıldı.
8 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYRILDI!
Sarı-kırmızılı kulüp orta sahada yaşanan eksiliği devre arasında bitirmek istiyor. Kesenin ağzını açan Elmas, Gedson transferine 8 milyon euro bütçe ayırdı.
GEDSON GELMEK İSTİYOR!
İddialara göre yönetim, Benfica'dan randevu aldı. Kısa süre içinde Benfica ile masaya oturması beklenen yönetimin resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Gedson'un da Galatasaray'a gitme konusunda Portekiz kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenildi.