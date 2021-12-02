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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da gündem yeniden Trezeguet!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir kanat oyuncusu daha katmak isteyen Galatasaray'da rota yeniden Trezeguet'ye çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, Kasımpaşa'da oynadığı dönemden beri istediği Mısırlı yıldız için tekrar kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibi Aston Villa ile ocak ayında masaya oturacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da gündem yeniden Trezeguet!

Devre arasında kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine tanıdık bir isim girdi. Takvim'in derlediği habere göre Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in eski gözdesi Mahmoud Trezeguet için harekete geçti. Aston Villa formasını giyen Mısırlı futbolcunun kulübü tarafından gözden çıkarıldığı, bunun üzerine menajerinin Sarı-Kırmızılılar ile görüştüğü öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da gündem yeniden Trezeguet!

GERRARD'IN PLANLARINDA YOK
Uzun süren sakatlığını atlatan ve ekim ayı ortasında idmanlara başlayan Trezeguet'nin de Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. İngiliz basını, Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın planlarında Mısırlı futbolcunun bulunmadığını ve devre arasında ayrılık yaşanacağını belirtti. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Trezeguet'nin fiyatının 4-5 milyon Euro seviyelerine kadar indiği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da gündem yeniden Trezeguet!

KASIMPAŞA'DA YILDIZLAŞTI

Fatih Terim'in yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktığı ve "Eğer sağlamsa alalım" ifadesini kullandığı belirtiliyor. 2017-2019 arasında Kasımpaşa formasıyla 71 maça çıkan 27 yaşındaki Trezeguet 25 gol atarken 17 de asist yapmıştı.

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