GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da gündem yeniden Trezeguet!

Devre arasında kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine tanıdık bir isim girdi. Takvim'in derlediği habere göre Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in eski gözdesi Mahmoud Trezeguet için harekete geçti. Aston Villa formasını giyen Mısırlı futbolcunun kulübü tarafından gözden çıkarıldığı, bunun üzerine menajerinin Sarı-Kırmızılılar ile görüştüğü öğrenildi.





GERRARD'IN PLANLARINDA YOK

Uzun süren sakatlığını atlatan ve ekim ayı ortasında idmanlara başlayan Trezeguet'nin de Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. İngiliz basını, Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın planlarında Mısırlı futbolcunun bulunmadığını ve devre arasında ayrılık yaşanacağını belirtti. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Trezeguet'nin fiyatının 4-5 milyon Euro seviyelerine kadar indiği belirtiliyor.



