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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da Feghouli'nin yerine üç aday!

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Cezayirli yıldızın alternatifleri de belirlendi. Sarı-kırmızılılar, Dennis Man, Ola Solbakken ve Andreas Skov Olsen'i gündemine alırken, kulüpleri ile görüşmeler başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da Feghouli'nin yerine üç aday!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Cezayirli yıldızın yerine alternatifler bakmaya başladı. 3.8 milyon Euro maliyeti el yakan 32 yaşındaki Feghouli'nin veliahtı olarak 3 isim belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre bu isimler Parma'dan Dennis Man, Bodo-Glimt'ten Ola Solbakken ve Bologna'dan Andreas Skov Olsen... Listedeki bu üç ismin de Feghouli gibi gerçek yerleri sağ kanat. Yaşları 22-23 arasında değişen Man, Solbakken ve Olsen'e geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor ve kulüpleri ile temaslar devam ediyor.
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