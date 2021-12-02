GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray bile bile 'lades' dedi! Van Aanholt...

Süper Lig 'de 14 hafta itibarıyla topladığı 22 puanın ardından 8. sırada yer alan Galatasaray , sezon başında kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt 'tan da istediği verimi alamadı.

Galatasaray bile bile 'lades' dedi. Hollandalı sol bekin kötü istatistikleri dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu, son 5 sezonda sadece 10 asist yapabildi. Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta bin 504 dakika oynayan tecrübeli ismin yalnızca 1 asisti var.