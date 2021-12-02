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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray bile bile 'lades' dedi! Van Aanholt...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un kötü istatistiği dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 10:47 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 11:31
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray bile bile lades dedi! Van Aanholt...

Süper Lig'de 14 hafta itibarıyla topladığı 22 puanın ardından 8. sırada yer alan Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt'tan da istediği verimi alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray bile bile lades dedi! Van Aanholt...

Galatasaray bile bile 'lades' dedi. Hollandalı sol bekin kötü istatistikleri dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu, son 5 sezonda sadece 10 asist yapabildi. Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta bin 504 dakika oynayan tecrübeli ismin yalnızca 1 asisti var.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray bile bile lades dedi! Van Aanholt...

Aanholt'un 50 uzun topundan 33'ü, 37 ortasından da 28'i isabetsiz oldu. Attığı 16 şuttan sadece 5'i kaleyi bulabildi.

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