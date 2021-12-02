GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray bile bile 'lades' dedi! Van Aanholt...

Süper Lig'de 14 hafta itibarıyla topladığı 22 puanın ardından 8. sırada yer alan Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt'tan da istediği verimi alamadı.
Galatasaray bile bile 'lades' dedi. Hollandalı sol bekin kötü istatistikleri dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu, son 5 sezonda sadece 10 asist yapabildi. Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta bin 504 dakika oynayan tecrübeli ismin yalnızca 1 asisti var.
Aanholt'un 50 uzun topundan 33'ü, 37 ortasından da 28'i isabetsiz oldu. Attığı 16 şuttan sadece 5'i kaleyi bulabildi.