GALATASARAY HABERİ: Burak Elmas'tan çarpıcı iddia! "Seçim hazırlığı yapıyorlar" (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Başkan Nihat Özdemir'in altını oymaya çalışanların olduğunu ileri sürdü. Nef Stadı'nda gazetecilerle bir araya gelen Elmas, geçen hafta TFF Yönetimi'yle bir toplantı yaptığını hatırlatarak, "Benim gördüğüm TFF seçimlerine hazırlanan gruplar var ve aralarında bir mücadele var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar" diye konuştu.



ZARAR GÖRÜYOR



TFF'de çözümsüzlükten beslenen kişilerin olduğunu savunan Başkan Burak Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü: Aslında Nihat Bey'in altını oyuyorlar. Kendisine de söyledim. Benim gördüğüm Nihat Bey her konuda masada bir çözüm önerisiyle oturuyor. Aşağıda çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen, bu sistemin devamlılığıyla kendi devamlılığını garanti eden bir kısım insanlar var. Bunların sayısı da az değil, 40-50 kişiler. Bu isimler tek kulübe zarar vermiyorlar, Türk futboluna zarar veriyorlar. Diğer kulüplerle bu isimler konusunda mutabıkız. İlk defa büyük kulüplerin başkanları birtakım sorunlar konusunda mutabık kaldı.



SİSTEMİN TAMAMI DEĞİŞMELİ



Burak Elmas, gözlemcilerin hazırladıkları raporlarda ciddi sorunlar olduğunu da ileri sürerek, "Bizim soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Bazı gazetecilere raporları sızdıranlar var. Koridorlarda işine geleni yazıp işine gelmeyeni yazmayan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren hakem gözlemcileri var. Sistemin her tarafı çürük olduğu için bunun tamamını düzeltmeye yönelik bir çalışma var" şeklinde konuştu. Futbol Federasyonu'nda mevcut sistemden çıkar sağlayan bazı isimlerin olduğunu savunan Elmas, "Mercedes'e binmek için yönetimde kalmak isteyen insanlar var" ifadesini kullandı.



EŞİTLİK İSTİYORUZ



Galatasaray olarak sevk, ceza ve hakem kararlarında eşit uygulama istediklerini anlatan Burak Elmas, "Şu anda Süper Lig kulüplerinin istemediği 9 hakem var. 9 hakemin maç yönetmesi istenmiyor. Bazıları FIFA kokartlı. Şimdi bu 9 hakemin yerine doğru hakemleri getirmezseniz, bunlara eğitimi vermezseniz, sistemi düzeltmezseniz seneye 9 hakemin daha ismini verirler" ifadelerini kullandı.



TRANSFER YAPACAĞIZ



Burak Elmas, ara transfer döneminde takımlarına gerekli takviyeleri yapacaklarını dile getirdi. Gedson'la ilgili soru üzerine Elmas, "Benfica kulübü bizim ilgimizi biliyor. Fernandes'in de bize ilgisi aşikar. Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Transferin büyük bölümünü yaptık. Gerekli takviyeleri de yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.



TRABZON İYİ TAKIM



Burak Elmas, şampiyonluk yarışında geriye düşmeleriyle ilgili soruya, "Daha hiçbir şey bitmedi, ligde herkes herkese puan kaybedebiliyor. Trabzonspor iyi bir takım. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiler. Ciddi bir avantajları var, Avrupa'da maç oynamıyorlar. Lazio maçından sonra en az şubat ayına kadar bizim de maçımız yok. Lige daha fazla konsantrasyon sağlayacağız. Bu 14 puanlık farkın böyle kalmayacağına eminim" cevabını verdi.



10 ÜZERİNDEN 5 NOT VERDİ



Şu ana kadarki başkanlık performansına 10 üzerinden 5 not verdiğini anlatan Elmas, Galatasaray'la ilgili kurdukları hayallere ulaşmaları durumunda bu notun 7-8'e çıkabileceğini dile getirdi. Gelirlerde büyük bir artış hedeflediklerini de sözlerine ekleyerek, 13. haftada Fenerbahçe ile oynadıkları derbide hasılat rekoru kırdıklarını aktardı.