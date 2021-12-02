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GALATASARAY HABERİ: Burak Elmas açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu ile anlaştık" (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: Burak Elmas açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu ile anlaştık" (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağladıklarını açıkladı. Başkan Elmas konuyla ilgili, "Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor." dedi. Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullanma konusunda aralık ayı sonuna kadar vakitleri olduğunu kaydeden Elmas, Bartuğ Elmaz ile de sözleşme imzalamak istediklerini vurguladı.

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