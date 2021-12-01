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Transfer planı Lazio’ya bağlı

Galatasaray'ın ara transferdeki rotasına Lazio maçı şekil verecek… Eğer sarı-kırmızılılar Lazio'ya yenilmez ve grubu lider tamamlarsa sol bek, ön libero, kanat oyun kurucusu ve forvet transferleri kaçınılmaz olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Transfer planı Lazio’ya bağlı
Galatasaray'ın ara transferdeki rotasına Lazio maçı şekil verecek… Eğer sarı-kırmızılılar Lazio'ya yenilmez ve grubu lider tamamlarsa sol bek, ön libero, kanat oyun kurucusu ve forvet transferleri kaçınılmaz olacak. En az bir tane deneyimli, tecrübeli, takımın saha içindeki lideri olacak bir oyuncu transfer edilecek. Bu kez gençleşme operasyonun dışına çıkılacak. Ancak grup ikinci tamamlanırsa transfer sayısı da düşecek.
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